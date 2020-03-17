SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU
Uğur Samet AVCI / Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
17.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:48
Uğur Samet AVCI/ Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.
Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Silivri Sahili Kordon boyundaki deniz suyunun çekilmesiyle, kum adaları oluştu. Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarının kemaralarıyla görüntüledi.
Görüntü Dökümü:-------------------Silivri sahilinden görüntüler
-Genel detaylar
Kaynak: DHA