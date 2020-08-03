ŞİLE DÖNÜŞÜ KAPASİTESİNİN 3 KATI DOLAN OTOBÜSTEKİ FAZLA YOLCULARI POLİS İNDİRDİ
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ŞİLE DÖNÜŞÜ KAPASİTESİNİN 3 KATI DOLAN OTOBÜSTEKİ FAZLA YOLCULARI POLİS İNDİRDİ

TATİLCİLERİN akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu.

03.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:29

TATİLCİLERİN akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarılarıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu uyarılarında bulundular. Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

ŞİLE DÖNÜŞÜ KAPASİTESİNİN 3 KATI DOLAN OTOBÜSTEKİ FAZLA YOLCULARI POLİS İNDİRDİ

Kaynak: DHA

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