ŞİLE'DE DERE YÜKSELDİ;  OTEL VE ÇAY BAHÇELERİNİ SU BASTI
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ŞİLE'DE DERE YÜKSELDİ;  OTEL VE ÇAY BAHÇELERİNİ SU BASTI

İstanbul DHAŞile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:05
ŞİLE'DE DERE YÜKSELDİ;  OTEL VE ÇAY BAHÇELERİNİ SU BASTI

DHA

'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Ağva Yeşilçay Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dereden taşan su çevredeki bazı otel ve çay bahçelerine doldu. Su basan yerlerde tahliye çalışmaları başladı.

Görüntü Dökümü: -------------Dereden taşan su-Kafe ve otellerdeki su birikintisi

-Deredeki eşyalar


Kaynak: DHA
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