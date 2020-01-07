ŞİLE'DE DERE YÜKSELDİ;  OTEL VE ÇAY BAHÇELERİNİ SU BASTI

07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:05

İstanbul DHA

Şile'de derenin yükselmesi sonucu çevredeki otel ve çay bahçelerini su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Ağva Yeşilçay Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dereden taşan su çevredeki bazı otel ve çay bahçelerine doldu. Su basan yerlerde tahliye çalışmaları başladı.

Görüntü Dökümü: -------------Dereden taşan su-Kafe ve otellerdeki su birikintisi

-Deredeki eşyalar

Kaynak: DHA