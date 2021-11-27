Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-0

STAT: Atatürk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Somaspor, evinde Silahtaroğlu Vanspor FK'yı 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Ev sahibi ekip, 33'üncü dakikada Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Somaspor 69'uncu dakikada Onur'un golüyle rahatlarken, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

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