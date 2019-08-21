Sıkışan yavru köpeği itfaiyeci kurtardı

21.08.2019 18:48

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ticari aracın motor bölümünde sıkışan yavru köpek yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Alanında, İbrahim Akoğlu'na ait park halindeki 16 VT 770 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, kendi çabalarıyla sonuç alamayınca itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen bir itfaiye ekibi, yavru köpeğin sadece ayağının görülebildiğini, kurtarmak için aracın kaldırılması, bunun için de aracın çekiciyle taşınması gerektiğini söyledi.

Çevredeki vatandaşlar bu kez istirahat etmek üzere evine giden Orhangazi İtfaiyesinde görevli Grup Amiri Cengiz Topel'den yardım istedi.

Yağmura rağmen aracın altına giren Topel, tüm çabalarına rağmen yavru köpeği çıkaramadı.

Orhangazi Belediyesinden getirilen kriko ile kaldırılan aracın altına yeniden giren Topel, yarım saat uğraştıktan sonra yavru köpeği kurtardı.

Köpek olay yerinde hazır bekleyen Orhangazi Belediyesi Veteriner ekibine teslim edildi.

Kaynak: AA