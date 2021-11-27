Şikeden küme düşürülen Juventus'a 62 transfer hakkında soruşturma! İçlerinde Pjanic de var
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Juventus başkanı Agnelli, başkan yardımcısı Nedved ve eski sportif direktör Paratici'nin de bulunduğu 6 kişi ve 62 transfer hakkında usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlattı. 62 transfer içinde Beşiktaşlı Pjanic'in de ismi geçiyor. 2006'da şikeden küme düşürülen Juventus'un başı yine dertte.
2006 yılında şike yüzünden küme düşürülen Juventus, yine savcıların hedefinde. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus başkanı Agnelli, başkan yardımcısı Nedved ve eski sportif direktör Paratici'nin de bulunduğu 6 kişi ve 62 transfer hakkında mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlattı.
ARAMA YAPILDI
Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus'un Torino ve Milano'daki ofislerinde arama gerçekleştirdi.
PJANIC İNCELEMESİ
Bu soruşturmada incelenen bir transfer de Pjanic ile Arthur takası. 2020'de iki kulüp futbolcularını takas etmişti.
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