Siirt Valisi Atik evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu
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Siirt Valisi Atik evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu

Siirt Valisi Atik evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 81 ilde olduğu gibi Siirt'te da saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı okundu.

Siirt Valisi Atik evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu
19.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:12

Siirt Valisi Atik evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu

SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 81 ilde olduğu gibi Siirt'te da saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı okundu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ve çocuğuyla konutunun balkonunda Türk Bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent Merkezinde evlerin balkonları Türk Bayrağıyla dalgalandı.

Kaynak: İHA

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