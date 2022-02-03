Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü Ş.B.Ş. yakalandı.
Ekiplerin detaylı çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla T.Y. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.