Siirt'te köylerin envanteri çıkarılacak

Siirt'te tarımsal faaliyetlere yönelik köylerin envanteri çıkarılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yapılacak çalışmayla köye dönüş yapan kişi ve aile sayısı, köylerin tarımsal üretim kapasitesine yönelik envanter çalışması başlatıldı.

Proje koordinatörü İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Mehmet Seven öncülüğündeki kurum personeli, Yağmurtepe köyünde muhtar Cemal Kezer'le görüşülerek ilk envanter bilgilere ulaştı. Tüm köyleri kapsayacak çalışmalar haziran ayında tamamlanarak rapor haline getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz