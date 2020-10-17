Siirt'te konut satışlarında yüzde 30 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde bu yıl eylül ayında konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiği belirtildi.

Satışların 220'sinin ilk, 197'sinin ikinci el konut olduğu ifade edilen açıklamada, ipotekli konut satışlarının yüzde 15 oranında azalma göstererek 84 olduğu, bu satışların 42'sinin ilk, 42'sinin ikinci el olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz