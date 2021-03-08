Siirt'te kaçak avlanmaya ceza kesilecek

Siirt'te kaçak avlanmaya para cezası kesilecek.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av komisyonunun aldığı kararla av sezonu kapandı.

Yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı bu dönemde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilenlere para ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Av komisyonunun aldığı kararla av sezonu 07 Mart'tan itibaren kapandı. Avın kapanış tarihi itibariyle yaban hayvanlarının üreme dönemi başladı. Avlanmanın başlayacağı Ağustos ayına kadar av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin doğal ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Yasağa uymayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parkalar İl Şube Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz