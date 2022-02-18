Siirt'te 'Fıstıkçılar sitesi' ve 'Fıstık ticaret borsası' için ilk adımlar atıldı

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki fıstık üreticileri ve fıstık tüccarları ile bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "yeşil altın" olarak da adlandırılan Siirt'in en büyük marka ürünü Siirt fıstığının yurt içi ve yurt dışında daha geniş bir pazar ağı kurulması, tanıtılması ve şehrin ticaret hayatına büyük bir katma değer sağlaması amacıyla kent merkezinde "Fıstıkçılar Sitesi" ve akabinde de "Fıstık Borsası'nın kurulması amacıyla girişim başlattı. Bu kapsamda Siirt Belediyesinde Siirt Fıstığı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Tarım İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ. Müdürü Sinan Çelik, Fıstık tüccarları ve üreticileri katıldı.

Kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi olarak, tüm üreticilerimize başta Tarım Bakanlığı olmak üzere İl Özel İdaresi ve GAP İdaresinden sağlanan kaynaklarla her türlü desteği veriyoruz. Bugün burada Fıstık üreticileri ve Fıstık tüccarları arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini almak, oluşturulacak yol haritasını belirlemek için bir aradayız. Siirt fıstığının marka değerinin artırılması gerektiği, tüm paydaşlarımızla başlattığımız bu girişim inşallah kadim Siirt'imizin ticaret hayatına çok önemli bir değer katacaktır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Fıstık üreticileri ve tüccarlarına tek tek söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi. - SİİRT