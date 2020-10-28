Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

28.10.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:36
Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika habere göre Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde haklarında isnat bulunan, Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şahısların tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Siirt'in Baykan, Kurtalan, Şirvan ilçeleri ile Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 06.00' da eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 21 şahıs yakalanarak adli işlemlerine başlanılmış olup, 3 firari şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Sevim Emre Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Babel Podolski Burak Yılmaz Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:37:13. #1.14#
title