Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor
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Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da 2015 yılında sıfır kilometre aldığı lüks cipi 3 yıl önce satmak isteyen Süleyman Özhan Gedik, eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan ve hukuki mücadelesi devam eden Gedik, aracının arka camına yazdırdığı "Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı" yazısıyla tüm Türkiye'yi dolaşıyor.

Adanalı iş adamı Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında 90 bin eoroya sıfır kilometre 01 DNS 44 plakalı BMW X4 marka lüks cip satın aldı. 2018 yılında cipini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Gedik, aracı ekspere götürdü.

Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

İddiaya göre, eksperde yapılan incelemede aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu belirlendi. Gedik, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Gedik'e olumlu bir dönüş yapmadı. Bunun üzerine Gedik, mahkemeye başvurdu ve ilk mahkeme zaman aşımı gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun ardından Gedik, istinafa başvurdu ve istinaf mahkemesi kararı bozdu.

Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

ARACIN ARKASINA YAZI YAZIP TÜRKİYE'Yİ DOLAŞMAYA BAŞLADI

Bozulan karar üzerine bilirkişi raporuyla Gedik, tekrar İstanbul'da mahkemeye başvurdu. 3 yıldır mahkeme süreci devam eden iş adamı, bu sırada da cipinin arka camına 'Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı' yazısını yazdı ve tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladı. Başından geçen olayı gazetecilere anlatan Süleyman Özhan Gedik, mağduriyetinin giderilmesini istediğini belirtti. Gedik, "2015 yılında aldığım aracı 2018 yılında satarken hasarlı olduğunu fark ettim. Aracı satın aldığım yetkili bayiye başvurduğumda hasarlı olduğunu kabul ettiler ama hasarın kendilerinden olmadığını söylediler. Mahkeme sürecimiz devam etti ve yaklaşık 3-5 ay sonunda hakim zaman aşımı dolayısıyla dosyamızı reddetti. Ben onun üzerine istinafa başvurdum ve 28 ay boyunca bu aracı ben kapalı garajda tuttum. İstinaf mahkemesinde davamız kabul edildi ve tekrar mahkemeye çıktığımızda yine davamız zaman aşımından dolayı reddedildi. Tekrar istinafa başvuru yaptık ve şu an süreç devam ediyor" diye konuştu.

Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

"BİRÇOK MAĞDURUN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yazdığı yazıyı görenlerin cep telefonuna sarıldığını söyleyen Gedik, "Bu yazıyı yazmamın sebebi tüm Türkiye'yi dolaşıp satın aldığım aracın her ne kadar dünya markası olsa da insanların başına böyle şeylerin gelebileceğini bilgilendirmek. Eğer sesimizi duyurabilirsek ve birkaç kişiyi bilinçlendirirsek ne mutlu bize. Çok güzel tepkiler aldık. Bunu yazdıktan sonra benim gibi birçok mağdurun olduğunu ancak kimsenin mahkeme sürecine yanaşmadığını öğrendim" dedi.

Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

"KİMSE SIFIR ARAÇ ALDIM DİYE GÜVENMESİN"

Aracının hurdaya çıkana kadar bu yazıyla dolaşacağını kaydeden Süleyman Özhan Gedik, "Hukuk benim haklı olduğuma kanaat getirirse benim hakkımı verecektir. Her halükarda hatalarını kabul edip başkalarına yapmasınlar yeter. Kimse sıfır araç aldım diye güvenmesin, her halükarda ekspere gidip muayenesini yaptırsınlar. Bu adamlar biliyor ki hukukta ve kanunda bir açıklık var, onu çok iyi değerlendiriyorlar" şeklinde konuştu.

Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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