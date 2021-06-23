Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı

EURO 2016'daki prim ve maaş tartışmalarını yeniden yaşıyoruz. EURO 2020'de gruplara kalan Milli Takım'a dağıtılan primin 75 milyon TL, Şenol Güneş'in de 1 Haziran itibarıyla aylık 1,5 milyon TL olan maaşının 2,3 milyon TL'ye yükseleceği iddia edildi. Güneş'in, maaşının dışında sözleşmesi gereği prim aldığı da öne sürülüyor. TFF'nin bu konuya vereceği yanıt ise merak konusu oldu.

EURO 2020'de yarı final, final oynama hayaliyle katılıp grup aşamasında sıfır çekip, Avrupa Şampiyonası'nda katıldığı tüm turnuvalarda en kötü averajını yakalayan Milli Takım'a, gruplara kalındığı için 75 milyon TL prim dağıtıldığı iddia edildi. Güneş'in 1.5 milyon TL'den 4 yıllık sözleşmesinin geçen yıl 350 bin TL zamlandığını, bu yıl 1 Haziran'da ise 2.3 milyon TL'ye yükseldiği öne sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, dağıtılan primlerin ve maaşların altyapı faaliyetlerine aktarılması halinde daha fazla fayda getireceğini kaleme aldı.

İşte Arslan'ın yazısından satır başları:

"NEDEN MUSTAFA SANDAL'A ŞARKI YAPTIRDINIZ?"

"Türk Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki sloganı 'Bizim Çocuklar'dı. Tıpkı 2002 Dünya Kupası'na giderken olduğu gibi takım için bir şarkı hazırlandı. Şarkıyı hazırlayan değerli sanatçımız Mustafa Sandal'dı. Neden şarkı, onu da anlatalım. 2002'nin uğruna inanmış, aynı uğurunu denemek istemiştik. Ama çok önemli turnuvaya hazırlanan ülkeler için uğurun yeri olmaz, sistemin organizasyonun yeri olur.

"MAÇ İTALYA'DA, KAMP NEDEN ALMANYA'DA?"

Peki uğurdan devam edelim. İlk maçı İtalya'da oynuyoruz, neden Almanya'da kamp yapıyoruz? Çünkü 2002'ye giderken Almanya'da kamp yapmıştık. Yine uğur denedik. Bu tür denemelerin çok geride kalması gereken bir mantaliteye sahip değil miyiz?

"BU PRİMİ KİM ÖNERDİ?"

Milli Takım'ı halktan uzaklaştıran en önemli unsur her zaman para ve prim olmuştur. Bir kez daha bu konuya dönmek beni üzüyor ama yazmazsam olmaz. EURO 2020'ye gidildiği için 75 milyon TL'ye tekabül eden prim dağıtıldı. 54 ülke arasından 24 takım arasına girdik diye 75 milyon TL prim dağıttık. Kura çekkilse Türkiye zaten giderdi. Bunu Güneş ve futbolcuları kırmak için yazmıyorum. Bu 75 milyon TL'yi TFF'nin altyapı organizasyonu için harcandığını bir düşünün.

"75 KURUŞLUK BEDEL ÖDEYİN"

Güneş, aylık 1,5 milyon TL'den 4 yıllık sözleşme yaptı. Geçen yıl 350 bin TL artan bu maaş, 1 Haziran'da 2.3 milyon TL'yi buldu. Hocam bir jest yapın ve başarısızlığın faturası olarak bu artışı istemeyin. Kazandığınız paranın konuşulmasından rahatsız olduğunuzu biliyorum, beni de ediyor ama yazmak zorundayım. Futbolcular gibi siz de prim aldınız. Sözleşmenizdeki hakkınızdır, helal olsun. Ama başarısızlığın sembolik de olarak bir bedeli olmalı. Eğer 75 milyon prim alıyorsanız, 75 kuruş bedel ödemeye razı olacaksınız."