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Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı -Dünyada sadece Kazdağları'nın eteklerinde yetişen Bayramiç Beyazı nektarininin ilk hasadı yapıldı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan Bayramiç Beyazı'nın ilk...

26.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:09

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı

-Dünyada sadece Kazdağları'nın eteklerinde yetişen Bayramiç Beyazı nektarininin ilk hasadı yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan Bayramiç Beyazı'nın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Dünyada sadece Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen Bayramiç Beyazı'nda hasat mevsimi başladı. Bölgede 7 bin 25500 dekar alanda 10 bin ton üretilen meyvenin dış pazarda marka haline gelmesi için de çalışmalar sürüyor.

Tamamen çekirdekten yetiştiriliyor

Ekimine 93 yıl önce başlanan Bayramiç beyazının ticari üretimi ise 33 yıla dayanıyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde yetiştirilen ürünün ayırt edici bir özelliği de tamamen çekirdekten yetiştiriliyor olması.

Depo ömrü uzun

Bayramiç beyazı kuru madde içeriği yönünden en sert şeftali çeşitleri ile aynı gurupta yer alıyor. Bu özelliği sayesinde uzun süre depolanabiliyor ve uzun mesafelere taşınabiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklılığı sayesinde az suyla yüksek verim elde etmede de avantaj sağlıyor.

Yapılan ilk hasat çalışmasıyla ilgili açıklamada yapan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç Beyazı hasadımız başlamıştır. Üreticilerimiz bu konuda şanslı. Çünkü, Alp Dağları'ndan sonra Kazdağları, dünyanın ikinci büyük oksijen deposudur. Kazdağları eteklerinde yetişen bu Bayramiç Beyazı özel bir genotip olmakla beraber, 7 bin 25 dekar alanda üretilmektedir. Hasatta 10 bin ile 11 bin ton ürün beklemekteyiz" dedi.

İnsan vücuduna faydalı

Bayramiç Beyazı'nın tadı ve hoş kokusunun yanı sıra insan sağlığına da faydalı bir ürün olduğunu belirten Pehlivan, "İnsanlar neden Bayramiç Beyazı tüketmeli diye zaman zaman düşünüyorum. Çünkü, vücuttaki tümörü atması ve toksinleri atması için tüketebilirler. İnsanlar Bayramiç Beyazı yiyerek, güneşe çıktıkları zaman güneş kremi kullanmalarına gerek yoktur. Hasat 20 Haziran tarihlerinde başlayıp, 10 Eylül tarihleri arasında devam etmektedir" diye konuştu.

"Avrupa Birliği Coğrafi İşareti Kasım ayında alınacak"

2010 yılında coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilinin Kasım ayında alınacağını da sözlerine ekleyen Pehlivan, "Bayramiç Beyazı coğrafi işaretli bir üründür ve bu tescil 2010 yılında alınmıştır. Şuanda Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği Coğrafi işaret bültenindedir. Biz bu ürünü metropol kentlere göndermekteyiz. Bu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tesciliyle beraber ihracat yolu rahatlıkla açılacaktır. Bayramiç Beyazı özel bir genotip olduğu için fidan tescili yapılmamıştı bu yıl oda olarak 'Bayramiç Beyazı 1-2-3-4' gibi fidan çalışmamız da Kasım ayları gibi sona erecektir" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda artış var"

Fiyatlarda bu yıl artış beklediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Pehlivan, "Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var ama ilk günkü hasat fiyatlarıyla orta dönemdeki hasat fiyatları oturacaktır. Ümit ediyorum ki; fiyatlar 5-6 lira arasında üreticiden gelip, gidecektir. Fiyatlar geçen sene 3-4 lira arasıydı üreticide 5 liraya kadar da yükselmişti. Tabii kaliteli ürün, kaliteli para, ürününe göre bir ücret değerlendirmesi yapılmakta" ifadelerine yer verdi.

20 Haziran'da başlayan Bayramiç Beyazı, Eylül ayına kadar devam edecek.

Şifa deposu 'Bayramiç Beyazı'nın hasadı başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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