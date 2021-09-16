Siemens Türkiye, 165'inci yılına özel dijital zirve düzenliyor - Haberler Ekonomi
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Siemens Türkiye, 165'inci yılına özel dijital zirve düzenliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siemens Türkiye, 165'inci yılına özel dijital zirve düzenliyor

Dünyanın önde gelen inovasyon şirketlerinden Siemens, Türkiye'deki 165'inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenliyor.

Dünyanın önde gelen inovasyon şirketlerinden Siemens, Türkiye'deki 165'inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenliyor. Şirket dijitalizasyon, değişim ve sürdürülebilirlik alanlarına katkıları ile geleceği şekillendirecek stratejilerini 165.Yıl Dijital Zirve etkinliğinde iş ortakları ve farklı sektörlerden profesyonellerle paylaşacak.

Siemens Türkiye, Türkiye'deki 165'inci yılı dolayısıyla sanal ortamda dijital bir zirve düzenleyecek. Karbon nötr hedefiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışı yapılarak Siemens Türkiye 165. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulacak.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo'su Hüseyin Gelis ile Siemens Healthineers Türkiye CEO'su Enis Sonemel'in ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, şirketin Türkiye ve global organizasyonundan üst düzey yöneticileriyle farklı sektörlerden Siemens müşterilerinin yetkililerini bir araya getirecek. Dijital Zirve'de Türkiye'nin sanayi ve teknolojik gelişiminde Siemens Türkiye'nin rolü konuşulacak ve akıllı şehirler, sağlık sektöründe akıllı çözümler, dijital endüstrilere yönelik 3 panel düzenlenecek. Zirvede ayrıca Siemens'in yeni stratejileri de paylaşılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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