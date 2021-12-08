Siemens Mobility Türkiye'ye yeni CEO

Siemens Mobility Türkiye'nin Ceo'luk görevine Ali Tatar getirildi. Tatar, 2021 sonunda karşılıklı mutabakatla şirketten ayrılacak olan Rasim Cüneyt Genç'in yerini alacak.

Siemens Mobility Türkiye, Ali Tatar'ın 1 Ocak 2022 itibariyle CEO'luk görevini üstleneceğini duyurdu. Tatar, 2021 sonunda karşılıklı mutabakatla şirketten ayrılacak olan Rasim Cüneyt Genç'in yerini alacak. Siemens Mobility Orta Doğu ve Afrika CEO'su Léon Soulier, "Ali Tatar'a Siemens Mobility' nin Orta Doğu ve Afrika liderlik ekibine hoş geldiniz diyor ve kendisine başarılar diliyorum. Ali'nin dünya çapında çeşitli ulaşım projelerinde engin bir uluslararası deneyimi mevcuttur ve Türkiye'deki müşterilerimize iyi hizmet vereceğinden eminim. Türkiye, şirketimiz için önemli bir ülkedir ve böyle olmaya devam edecektir" dedi.

Ali Tatar, şirketin çok güçlü ve deneyimli bir ekipten oluştuğunu söyleyerek, "Güçlü bir ekip ve değerli müşterilerimizin ve paydaşlarımızın güveni ile sektörde önemli bir rol oynamaya ve işlerimizi büyütmeye devam edeceğimizden fazlasıyla eminim" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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