Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey atama - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey atama

Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey atama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Satış ve servis yönetiminde 25 yıllık deneyime sahip olan Ertan Cömert, Ocak ayı itibariyle Siemens Healthineers Türkiye'de Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Dünyanın önde gelen sağlık teknolojileri şirketlerinden biri olan Siemens Healthineers, yönetim kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor. Sektörde 25 yıllık tecrübesi bulunan Ertan Cömert 3 Ocak itibariyle Siemens Healthineers Türkiye Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı.

Yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cömert, 1999'da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi Çağdaş Bilimler Enstitüsü'nde Pre-MBA programını tamamladı. İş hayatına 1995 yılında Ray Sigorta'da başlayan deneyimli ismi sırasıyla 1997'den 2004'e yılına kadar Biobak A.Ş. ve Bayer Türk Kimya'da teknik servis bölümlerinde görev yaptıktan sonra 2004'te Medtek A.Ş.'de 4 yıl boyunca Satış ve Ürün Müdürlüğü görevini yürüttü. 2008-2016 yılları arasında Satış Yöneticisi olarak Siemens Türkiye'de çalıştı. 2016'dan bu yana Getinge Türkiye'de Satış Direktörü olarak görev yapan Ertan Cömert, 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Siemens Healthineers Türkiye'de Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. Sağlık sektöründe laboratuvar diagnostiği, medikal görüntüleme, klinik sistemler ve sterilizasyon alanlarında; sistem yönetimi, tıbbi cihaz satın alma ve finans yönetimi, özel finans girişimi ve servis alanlarında deneyimli olan Ertan Cömert Türkiye, İsrail ve Orta Asya ile ilgili ileri düzeyde pazar bilgisine sahip. - İSTANBUL

Siemens Healthineers Türkiye'de üst düzey atama

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı

 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar eridi

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar eridi

 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title