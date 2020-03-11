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Spor

Sidney Govou'nun Bayern Münih'e Attığı Harika Gol

2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Alman ekibi FC Bayern Münih'le karşılaşan Olimpik Lyon'da Fransız forvet Sidney Govou, ceza sahası dışında buluştuğu topta harika bir vuruşla Bayern kalecisi Oliver Kahn'ı avlıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03

2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Alman ekibi FC Bayern Münih'le karşılaşan Olimpik Lyon'da Fransız forvet Sidney Govou, ceza sahası dışında buluştuğu topta harika bir vuruşla Bayern kalecisi Oliver Kahn'ı avlıyor.

Sidney Govou'nun Bayern Münih'e Attığı Harika Gol
Kaynak: Dugout

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