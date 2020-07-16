Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı
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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını yerinden sökerken, bayrak direklerini ise yıktı.

16.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 20:59

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını yerinden sökerken, bayrak direklerini ise yıktı.

İlçede akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Eski sanayi sitesinde bulunan 3 katlı apartmanın saç olan çatısını bağlantı noktalarından kopardı. Aynı saatlerde Atatürk meydanında bulunan bayrak direkleri ise şiddetli rüzgara dayanamayıp ortadan kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı

Kaynak: İHA

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