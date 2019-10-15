Siber riskler "mucid"i ile masaya yatırılacak

15.10.2019 13:20

Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikte,Dünyada ilk siber risk poliçesini yazan isim olan ve aynı zamanda Howden Sigorta'nın Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, Dünya'nın karşı karşıya kaldığı siber risklere ve risk öngörülerine ışık tutmak amacıyla, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatacak.

Günümüzde şirketler için riski doğru algılayarak yönetmek bugün her zamankinden daha önemlihale geldi.Son yıllarda yaşanan gelişim teknolojiyi iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirirken, aynı zamanda bazı risklerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Risk anlamında hızla üst sıralara yükselen siber ve buna bağlı riskler küreselleşiyor ve etkisini sınır tanımadan gösteriyor.

Dünya genelinde en üst düzeyde korunan şirket ve kuruluşlar dahi siber saldırılara maruz kalırken, bu saldırılara karşı koyamayanlar hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlara uğruyor.

Dünya genelindeki risk sıralamasında doğal afetlerden sonra ikinci sıraya yükselen siber risklere karşı teknolojik olarak korunmanın yanında ek bir güvenceye sahip olunması da son derece önemli hale geldi.

İLK SİBER RİSK POLİÇESİNİ YAZAN İSİM

Howden Sigorta, son dönemde sigortacılıkta pazar payını giderek artıran ve çok dikkat çeken bu konuyu daha detaylı anlatmak için "Siber Riskler, 2020'ye Doğru Kurumsal Siber Risklerin yükselişi" başlıklı bir seminer düzenliyor. Büyük ilgi çekmesi beklenen seminerin en dikkat çekici konuşmacısı ise Howden Sigorta'nın Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin olacak.

Siber konusunun gittikçe daha çok konuşulmaya başladığı şu dönemde siber riskler ile ilgili detayları ve bilinmesi gerekenleri aktaracak. Dünyada ekibi ile ilk siber risk poliçesini yazan isim olan Simkin, 30 yıllık brokerlik tecrübesine sahip. 1997 yılında kurulan ve siber şirketlere Risk Yönetimi ve Sigorta Brokerliği hizmeti sağlayan Insurtec.com'un da kurucusu olarak, siber uzay ve teknoloji sigorta poliçelerinin oluşturulmasında sektöre çok önemli katkılarda bulunmaya devan ediyor.

Sektöre kazandırdığı kıymetli çalışmaları ile, Simkin, Avdisen 2017 Siber Risk ödüllerinde, yılın Siber Risk Endüstrisi İnsanı ödülünü de kazandı.

Seminerde ayrıca Türkiye'deki ilk Siber Sigorta Ürününü oluşturan underwriting ekibinden olan ve günümüzde Howden Türkiye Finansal Sigortalar Direktörlüğü görevini yürüten Sevil Ertürk, sigortanın önemi ile teminat anlamında dikkat edilmesi gereken hususların altını global tecrübeyi Türk sigorta piyasasına yansıtarak çizecek. Etkinlik Beyaz Şapkalı Hacker Siber Güvenlik Danışmanı Mehmet İnce ile gazeteci Serdar Kuzuloğlu'nun ilgi çekici konuşma ve paylaşımlarıyla devam edecek.

Kaynak: Bültenler