SHOW Güldür Güldür Show canlı izle! Show TV Güldür Güldür son bölüm izle

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 279. bölümüyle ekranlara geldi. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var! Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE (20.00)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR BÖLÜM İZLE!



GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON BÖLÜM SKEÇLERİ

Cinselliği Bırakan Adam: İlgisiz davranan erkek çekiciliği.

Yeni Türkçe Rap: Diss atayım derken öğretmeni Rap'e başlatmak.

Anne Beyni: Bir annenin beyni nasıl çalışır?

Korkak Dublör: Dublörüne dublörlük yapan ilk oyuncu.

Kargocuyla Kavuşmak: Sıradaki şarkı kargosunun yolunu gözleyenlere geliyor.

Üç Kuşak Aşk: Kuşaktan kuşağa ilişkiler.

Lütfen Bekleyiniz: Kırmızı ışıkta karşıya geçmek biraz cesaret ister.

Ayrılıyoruz: Arkadaşlar da ayrılığa dahil.

SON BÖLÜM İZLE

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