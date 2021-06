SHIBA INU Coin nedir? Güncel SHIBA INU (SHİB) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside SHIBA INU,SHİB coin, WoofPaper'ına göre, SHIB, şu anda hisse kanıtına geçiş yapan bir iş kanıtı blok zinciri olan Ethereum'a dayanmaktadır. SHIB coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, SHIB Coin nedir? Güncel SHIBA INU (SHIB) Coin yorum ve grafiği

SHIBA INU bugünkü fiyatı ₺0,000073 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺9.265.808.064 TRY. SHIBA INU son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #31, piyasa değeri ₺28.661.979.776 TRY. Dolaşımdaki arz 394.796.000.000.000 SHIB coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SHIBA INU (SHIB) NEDİR?

"DOGE Killer" olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Haziran 2021 itibarıyla 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

Bir zamanlar çok özel bir köpek varmış. O köpek bir shiba inu'ydu ve bu köpek dünya çapında milyonlarca insana üzerinde köpeğin resmi olan jetonlara para yatırmaları için ilham verdi.

SHIBA INU web sitesine göre, SHIB "DOGECOIN KILLER"dır ve merkezi olmayan bir borsa olan kendi ShibaSwap'larında listelenecektir.

SHIBA INU'NUN KURUCULARI KİMLERDİR?

Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

SHIBA INU WoofPaper'ın, ekiplerinin SHIB'yi yaratmasının üç nedeni vardır:

"Sıfırdan başladık, sıfırla."

"Shib'in arkasındaki parlak beyinler daha önce hiç işbirliği yapmamıştı."

"Shiba Inu Köpeklerini seviyoruz."

SHIBA INU'YU BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

SHIBA INU web sitesi, dünyanın her yerinden köpeklerden ilham alan sanatçıları, SHIBA INU topluluklarını NFT pazarına getirirken "sanatsal Shiba hareketini" teşvik etmeye davet ediyor.

SHIBA INU, Shiba Inu Kurtarma Derneği ile gerçek, canlı Shiba Inu köpeklerini kurtarmak için bağış toplamak amacıyla Amazon Smile'ı kullanarak bir kampanya da oluşturdu.

DOLAŞIMDA KAÇ SHIBA INU (SHIB) COIN VAR?

SHIBA INU web sitesi , Uniswap'ta toplam token arzının %50'sini kilitlediklerini ve "anahtarları çöpe attıklarını" belirtiyor. Kalan %50 ise "Vitalik Buterin'e yakıldı".

SHIBA INU web sitesinde açıklanan birkaç başka token var – "serbest bırakılan ve yeniden temellendirilmeyecek" LEASH, BONE, "Dogecoin Killer" (Mayıs 2021 itibariyle henüz mevcut değildir).

WoofPaper, SHIB'yi BONES veya ShibaSwap için KAZMAK ve hatta jetonlarınızı BURY için kullanacağınızı not eder. "Eğitmenler" Shibas'larına jetonları SWAP yapmayı da öğretebilir - tüm bu eylemler, SHIBARMY'nin BONES için GEMLEME veya KAZMA seçeneğine sahip olduğu Köpek Havuzlarına konulan "Geri Dönüşler" yaratır.

Mayıs 2021'in başında, Shiba Inu gibi doge tokenleri yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmi gördü .

13 Mayıs'ta Vitalik Buterin (geliştiriciler tarafından token arzının yarısı verildi) , bu tokenlerin büyük bir kısmını Hindistan'a COVID yardımı ile yardım eden bir fona bağışladığını duyurdu . SHIBA geliştiricileri, Buterin'in tokenlerini satmasını beklemiyorlardı, bu nedenle yardım fonu (18 Mayıs itibariyle), SHIB pazarındaki piyasa şoklarını önlemeden parayı yardımda kullanmak için jetonların nasıl satılacağını yönlendirmek zorunda kalacak. Buterin'in duyurusu üzerine SHIB %44 düştü.

SHIBA INU AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

22 sayfalık SHIB'nin WoofPaper'ına göre, SHIB , şu anda hisse kanıtına geçiş yapan bir iş kanıtı blok zinciri olan Ethereum'a dayanmaktadır .

SHIBA INU'YU (SHIB) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SHIB, diğer borsaların yanı sıra Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap ve OKEx'te listelenmiştir.