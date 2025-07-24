Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nerede hangi statta oynanıyor?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş–Shakhtar Donetsk karşılaşması, canlı yayın seçeneğiyle ekran başındaki milyonları buluşturacak. En çok araştırılan soruların başında "Shakhtar Donetsk–Beşiktaş maçı hangi stadda gerçekleşecek?" geliyor. İşte yanıtı:

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki ilk mücadelesine Shakhtar Donetsk karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmayı kendi evinde oynayacak ve ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek. Maç, İstanbul'da yer alan Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Taraftarlar için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek ilk adım olacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. HT Spor'un aldığı karar doğrultusunda, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını geniş kitleler canlı olarak izleme fırsatına sahip olacak. Böylece maç keyfini herkes ekran başında doyasıya yaşayabilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesi, saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden HT Spor aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayınla erişime açık olacak.