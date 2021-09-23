SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş'tan yapılandırma çağrısı - Haberler
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SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş'tan yapılandırma çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş'tan yapılandırma çağrısı

Prim ve borç yapılandırmasında son gün 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İSTANBUL (İHA) - Prim ve borç yapılandırmasında son gün 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş yapılandırma çağırısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, borçlu işveren ve sigortalıları yapılandırmaya davet etti. Göktaş, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu işveren ve sigortalılarımız 7326 sayılı yapılandırmadan yararlanmak İçin Başvurularını 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilirler" dedi.

Göktaş açıklamasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezasının ve zammın silineceğini belirtti.

Göktaş, yapılandırmanın büyük avantajlar sağladığını söyleyerek, şöyle sıraladı:

"Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir,

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır,Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır,

İşverenlerimiz yapılandırmada ilk taksitini ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödemeleri halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek, ihalelere katılabilecekler,

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır."

Göktaş, son olarak, "Yapılandırma başvuruları için son haftaya girmiş bulunuyoruz fırsatı kaçırmayın gelin borcunuzu yapılandırın kazanın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş'tan yapılandırma çağrısı

SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş'tan yapılandırma çağrısı

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