Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluşturuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sezonun ilk pancar tohumunun toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, 2022-2023 pancar üretim döneminde Türkiye'nin ilk şeker pancarı tohumunun Kahramanmaraş/Nurdağı Gökçedere köyünde çiftçi Mehmet Bali tarafından ekildiğini belirtti.

Bütün çiftçilere verimli ve bereketli bir üretim dönemi dileyen Pakdemirli, "Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu. Malatya Şeker Fabrikası üretim alanlarında pancar ekimine başlandı. 2022 yılının ilk pancar ekimi Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesinde 400 dönümlük alanda gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkşeker'e bağlı 15 şeker fabrikasında taahhüt alma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, "İlk 10 günde alınan taahhüt miktarı 3 milyon tona ulaştı. İklim şartlarının elverişli olması ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 800 lira olarak açıkladığı pancar avans fiyatlarının olumlu etkisiyle bu yıl yeni üretim rekorları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan pancar alım avans fiyatlarından memnuniyetini dile getiren ve pancar ekimini yapan ilk çiftçi olan Mehmet Bali de, "Dekarda 10 tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize güveniyoruz. Daha sonra açıklanacak kesin fiyattan umutluyuz. Üretim bizden, tüketim Türkiye'den." görüşünü paylaştı.