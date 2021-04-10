Sezon sonu seçime gidecek Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük enkaz bekliyor

Sezonun bitimiyle kongreye gidecek Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için büyük bir enkaz var. Yeni başkanın belli olacağı kongrede Ali Koç'un adaylığı hakkında net bir bilgi yok. Takımda sözleşmeleri devam eden yaşlı oyuncular ve kiralıktan dönecek yabancı oyuncular, maaş bütçesini epey zorlayacak. Bu futbolcuların talibi olmaması da yeni yönetimi büyük sıkıntıya sokacak.

Sarı-Lacivertliler'i önümüzdeki sezon yine darboğaz bekliyor. Başkan Koç döneminde bu sezon ve geride bıraktığımız sezonlarda kadroya katılan oyuncular, Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak. Sezonun bitimiyle yapılacak kongrede yeni başkan belli olacak, Ali Koç ve yönetiminin seçime girip girmeyeceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak Koç ya da yeni yönetim, önümüzdeki sezonun bir kadro enkazıyla uğraşacağı aşikar.

18 YABANCI VAR!

Kanarya'da elde kalan futbolcuların çoğu yaşlı ve sözleşmeleri devam ediyor. Ayrıca çok fazla yabancı oyuncu var, bunlara kiralıktan dönecekler de eklenecek. Yeni yönetim 10 tane 31 yaş üzeri oyuncu ile 18 yabancıyla ne yapacağı konusunda acil çözüm bulmak zorunda.

5 OYUNCU AYRILIYOR

Fenerbahçe'de 36 yaşında olan 3 futbolcu var Gökhan, Cisse ve Sosa. Sosa'nın mukavelesi devam ediyor, Gönül ve Cisse'nin tamamlanıyor. Bu üçlüden Cisse'nin ayrılması kesin gözüküyor, Gökhan Gönül'le yeni mukavele imzalanabilir, ya da Emre Belözoğlu onu teknik ekibe dahil edebilir.

GUSTAVO, CANER, PEROTTİ, MESUT: 20 MİLYON EURO

34 yaşındaki Gustavo da geçen seneye göre bu sezon çok daha düşük performans gösteriyor. Ersun Yanal ile hücumda da bağlantı olan Brezilyalı, geçen sezonu mumla aratıyor. Perotti'nin sözleşme detayı ise tam bir çıkmaz. Ancak mukavelesi devam ediyor. 33 yaşındaki Caner'in de Fenerbahçe ile macerası sürecek. Devre arasında alınan 33 yaşındaki Mesut Özil'in de kulübe bir büyük maliyeti var. Bu 4'lünün kulübe maliyeti ise yaklaşık 20 milyon euro!

HARUN AYRILIYOR, VALENCIA KALIYOR

Ali Koç'un ilk senesinde Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'in bonservisi için 2,75 milyon euro ödenmişti, ancak tecrübeli file bekçisi bekleneni veremedi. Harun da bir katkı veremeden kulüpten ayrılmış olacak. 32 yaşındaki Enner Valencia'nın da sözleşmesi 2023'te sona eriyor, yıllık maliyeti ise 2 milyon euroya yakın.

NOVAK VE SERDAR DA SORUN

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Filip Novak da Fenerbahçe'den 2 milyon euronun üzerinde ücret alıyor. 31 yaşına girecek futbolcu da bu sezon bekleneni veremedi, 2023'te mukavelesi doluyor. Serdar Aziz ise inişlı çıkışlı grafiğiyle soru işareti olan bir başka isim. O da 31 yaşına girecek ve bir sene daha mukavelesi var, maaliyeti 2 milyon euroya yakın.

12 YABANCI KADRODA OLACAK

Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Samuel, Valencia, Samatta önümüzdeki sezon mukavelelerine göre kesin olarak kadroda gözüken isimler. Sezon başında stoper ikilisi olması beklenen ve maliyetleri 10 milyon euroyu aşan Tisserand ve Lemos ikilisi şimdi şans bile alamıyor...

5 OYUNCU GERİ DÖNÜYOR

Bir de kiralıktan dönecek futbolcular var. 36 yaşındaki Nabil Dirar'ın bir yıl daha mukavelesi var, onun da kazancı 2 milyon euroya yakın... Ademi, Zajc, Frey, Zanka da önümüzdeki sezon kadroda olacak. Allahyar da Zorya'dan katılacak ancak onun para kazandırma ihtimali var.