Sezon sonu mukavelesi bitecek Donk'a Surinam'dan sürpriz bir teklif geldi

Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon tamamlanacak 35 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Donk, Surinam'dan teklif aldı. Surinam Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcuya Galatasaray'la sözleşme imzalamazsa U-19 Milli Takımı'nın başına geçmesini teklif etti. Böyle bir teklifi beklemeyen Ryan Donk, Galatasaray kendisine yeni bir mukavele önermezse bu teklifi değerlendirmeye alacak.

Ryan Donk'a futbolculuk değil, hocalık teklifi gelmesi oyuncuyu şaşırttı. 2016'da Sarı-Kırmızılı kulübün kapısana giriş yapan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle adeta küllerinden doğdu. Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Donk, orta sahada ve stoperde tam bir joker oldu. 35 yaşına gelmesine rağmen Fatih Terim onu tercih etmeye devam ediyor. Futbol kariyerinin sonlarında Surinam Milli Takımı'ndan davet alan ve oynamaya başlayan Donk, yine şaşırtabilecek bir hikayenin içine girebilir.

"GALATASARAY'A BAĞLI"

Surinam Federasyonu, Donk'a Surinam U-19 Milli Takımı'nı çalıştırmasını teklif etti. Donk'un da, "Bu teklife çok şaşırdım. Galatasaray benimle devam etmek istemezse düşüneceğim" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Fiziksel olarak ligin ikinci yarısında düşüş göstermeye başlayan Donk'un, bu teklifi kabul etme ihtimali de kuvvetli gözüküyor.