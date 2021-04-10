Sezon sonu mukavelesi bitecek Donk'a Surinam'dan sürpriz bir teklif geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sezon sonu mukavelesi bitecek Donk'a Surinam'dan sürpriz bir teklif geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon tamamlanacak 35 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Donk, Surinam'dan teklif aldı. Surinam Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcuya Galatasaray'la sözleşme imzalamazsa U-19 Milli Takımı'nın başına geçmesini teklif etti. Böyle bir teklifi beklemeyen Ryan Donk, Galatasaray kendisine yeni bir mukavele önermezse bu teklifi değerlendirmeye alacak.

Ryan Donk'a futbolculuk değil, hocalık teklifi gelmesi oyuncuyu şaşırttı. 2016'da Sarı-Kırmızılı kulübün kapısana giriş yapan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle adeta küllerinden doğdu. Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Donk, orta sahada ve stoperde tam bir joker oldu. 35 yaşına gelmesine rağmen Fatih Terim onu tercih etmeye devam ediyor. Futbol kariyerinin sonlarında Surinam Milli Takımı'ndan davet alan ve oynamaya başlayan Donk, yine şaşırtabilecek bir hikayenin içine girebilir.

"GALATASARAY'A BAĞLI"

Surinam Federasyonu, Donk'a Surinam U-19 Milli Takımı'nı çalıştırmasını teklif etti. Donk'un da, "Bu teklife çok şaşırdım. Galatasaray benimle devam etmek istemezse düşüneceğim" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Fiziksel olarak ligin ikinci yarısında düşüş göstermeye başlayan Donk'un, bu teklifi kabul etme ihtimali de kuvvetli gözüküyor.

Sezon sonu mukavelesi bitecek Ryan Donk'a ülkesinden sürpriz teklif geldi
Sezon sonu mukavelesi bitecek Donk'a Surinam'dan sürpriz bir teklif geldi
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Ümit Öztürk Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sezon sonu mukavelesi bitecek Donk'a Surinam'dan sürpriz bir teklif geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:03:54. #1.14#
title