Sezon değişti, Galatasaray aynı! Aslan, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, ikinci devreye de kötü görüntüyle başladı. Sarı-Kırmızılılar, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'un galibiyet golünü 11. dakikada Suleymanov kaydetti.

TARAFTAR ISLIKLADI

İlk yarıda etkisiz futbol ortaya koyan Sarı-Kırmızılı ekip, ikinci yarıda girdiği net fırsatları cömertçe harcadı. Tribünler bazı futbolcuları ıslıkladı. Galatasaray'ın kronikleşen son vuruşu gerçekleştirme sıkıntısı Giresunspor maçında da devam etti.

KENDİ EVİNDE DEPLASMAN

Galatasaray bu sezon iç sahada adeta kayboldu. Sarı-Kırmızılılar, 10 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 73: Galatasaray'da Cicaldau'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.

Dakika 72: Sacha Boey'ın ortasında Morutan'ın sağ ayağıyla şutu, aut.

Dakika 62: Giresunspor'da Balde yerine Umut Nayır, Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yerine Arda Turan oyuna dahil oldu.

Dakika 58: Okan Kocuk, Galatasaray'ın önemli gol pozisyonunda arka arkaya kritik kurtarışlar yaptı.

Dakika 55: Galatasaray atağında Cicaldau'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 46: Galatasaray'da Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan; Berkan Kutlu ve Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu

İlk yarıyı Giresunspor 1-0 kazandı.

Dakika 40: Galatasaray kendi yarı alanında paslaşarak Giresunspor savunmasında boşluk arıyor.

Dakika 29: Şu dakika itibarıyla Galatasaray'ın isabetli şutu bulunmuyor.

Dakika 17: Galatasaray'da Işık Kaan Arslan oyuna devam edemiyor, yerine Christian Luyindama oyuna girdi.

Dakika 11: Serginho'nun sol kanattan taşıdığı ve kestiği topta penaltı noktasına hareketlenen Suleymanov, gelişine sert vurdu. Giresunspor, Suleymanov'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Kapılan topta Halil, topu Morutan'a göndermek istedi ancak savunma topu kornere gönderdi.

Dakika 4: Galatasaray ön alanda yaptığı yoğun baskıyla rakibi hataya zorluyor.

Dakika 3: Giresunspor'da Alexis Perez'in savunma arkasına göndermek istediği topta savunma araya girdi.

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