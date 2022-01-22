Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur 'Digor' isimli jeti icradan satışa çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye kara para aktarmakla suçlanan ve halen Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a ait iş jeti icradan satışa çıkarıldı. Bombardier Global XRS tipi uçak, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından, 21 Şubat'ta düzenlenecek ihalede açık artırma usulüyle satılacak. İhale 70.6 milyon liradan başlayacak.

İHALEYE GİRMEK İSTEYEN YÜZDE 20 TEMİNAT YATIRACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Atatürk Havalimanı E-Kapısındaki 4 numaralı hangarda yapılacak ihalede yeterli talep olmazsa 9 Mart'ta tekrarlanacak. İhaleye girmek isteyenler yüzde 20 tutarında teminat yatırmak zorunda. İlandaki bilirkişi notunda, uçağın ağır bakımlarının yapılmadığı bu nedenle uçuşa elverişli olmadığı vurgulandı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10. Sulh Hakimliği'nin verdiği kararla Ekim 2020'de el konulmuştu. Daha sonra ABD de, Haziran 2021'de Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmasını istemişti. ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Kormaz'ın ABD'den Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı iddia edilen çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu. Listede TC-YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak da yer alıyordu.

DİGOR, ABD'YE DİREKT UÇABİLİYOR

SBK tarafından doğduğu Digor'un adı verilen Bombardier Global 6000… Yolcu kapasitesi 17 kişi. Uzunluğu 30.3, yüksekliği 7.8, kanat açıklığı 28.7, maksimum seyir yüksekliği 15 bin 545 metre. Maksimum hızı 1107 kilometre. Hiç durmadan gidebileceği menzili 12 bin 223 kilometre. Koltukları özel tasarım. Uzun yolculuklarda masaj yapar gibi hiç yormuyor. Misafir odası, hatta banyosu bile var. İş jetinin toplam 3 bin 317 saat uçuş süresi bulunuyor.

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