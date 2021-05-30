Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı

Şeyma Subaşı, dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı sıradaki paylaşımlarıyla gündem oldu. Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi takip ederken masada bulunan efsane Alman futbolcu Ballack'ın Şampiyonlar Ligi maçı izlediği anı paylaştı. Ballack'ın dans gösterisi yerine maçı izlemesi Avrupa basınında gündem oldu.