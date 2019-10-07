07.10.2019 10:22

Antalya'da seyir halindeki ATV cayır cayır yandı. Diğer sürücülerin yangın tüpleriyle söndüremediği araç, küle döndü.



Yangın, dün saat 17.30'da Kumluca-Antalya yolu Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat S. (34) yönetimindeki 07 KCR 16 plakalı ATV, Yarıkpınarı mevkiinde seyir halindeyken birden alev aldı. Aracından inen Serhat S., kendi imkanlarıyla ATV'yi söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin sardığı araç bir anda yanmaya başladı. Çevredeki diğer sürücüler araçlarından inip yangın söndürme tüpleriyle müdahale bulundu ancak araç bir türlü sönmedi. Yaklaşık 20 dakika boyunca yanan aracı diğer sürücüler sadece seyretmekle yetinebildi.



Küle dönen araç daha sonra çekiciyle yol kenarından alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA