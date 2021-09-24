Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti

Seydişehir'de küçük yazar Eda Beyaz, "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabını Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hediye etti.

Seydişehir'de küçük yazar Eda Beyaz, "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabını Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hediye etti.

Farklı illerde yaşayan 18 küçük yazar, 23 Nisan'da başladıkları hikaye yazma projesi kapsamında 4 ay gibi kısa sürede tamamladıkları 18 hikayeden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" isimli kitapları yayımladı.

Seydişehir Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eda Beyaz da kendi hikayesinin ve arkadaşlarının da anılarının yer aldığı "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitabını imzalayarak Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a takdim etti.

Beyaz, burada, hikayesinde canlılara merhamet ve onlara duyulan sevgiyi konu edindiğini belirterek, "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitaplarını da bu konu üzerine oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Tutal da çocukların eğitimine yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak küçük yazarın hikayesinin yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Küçük yaşta öğrencilerin yapmış olduğu böylesi bir çalışmanın çok önemli olduğunu aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Kızımızın yapmış olduğu çalışma takdire şayan bir çalışmadır. Bir eğitimci olarak kızımızla gurur duyuyor, her zaman destekçisi olmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum. Küçük Yazarımız Eda Beyaz'ın hikayesinde işlediği konu da toplum olarak hassas olduğumuz, önem verdiğimiz bir konudur. Kendisini ayrıca tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum."

Başkan Tutal, küçük yazara göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayarak kendisine birçok kitap hediye etti.

Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti

Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti

Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seydişehir'de küçük yazar Başkan Tutal'a kitabını hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:34:38. #1.17#