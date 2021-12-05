Sevim Yıldır, Federasyon Kupası'nda Türkiye 2'ncisi

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımı sporcumuz Sevim Yıldır, Samsun'da düzenlenen 2021 Salon Federasyon Kupası'nda gerçekleştirdiği başarılı atışlarla Türkiye 2'ncisi oldu. Atışlarda 44 puan toplayan Yıldır, Ocak ayında gerçekleştirilecek olan Milli Takım kamp seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2021 Salon Federasyon Kupası müsabakaları, Samsun'da gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 82 kulüpten 519 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı okçusu Sevim Yıldır da Makaralı Yay kategorisinde mücadele etti. Sıralama atışlarında 22 puan alan Yıldır, eleme atışlarında da 22 puan topladı. Toplamda 44 puana ulaşan Sevim Yıldır, 46 puanlı Gizem Elmaağaçlı'nın ardından Türkiye ikincisi oldu. Sporcumuz Sevim Yıldır, 2021 Salon Federasyon Kupası müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla, Ocak ayında düzenlenecek olan Milli Takım kamp seçmelerine katılma hakkını da kazandı.

Kadayıfçılar, Tebrik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikincisi olan Sevim Yıldır'ı tebrik etti. Yıldır'ın daha önce aldığı başarılarla kulübümüzü ve şehrimizi gururlandırdığını belirten Kadayıfçılar, Milli Takım kamp seçmelerinde de sporcumuza başarılar diledi.

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