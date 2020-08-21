Sevilla İnter maçı şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Sevilla - İnter maçı hangi kanalda?
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Sevilla İnter maçı şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Sevilla - İnter maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde final micadelesinde Sevilla ekrana geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sevilla-İnter maçı hangi kalada, şifresiz mi soruları araştırılıyor. Sevilla İnter maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı? Şampiyonlar Ligi Sevilla-İnter maçı detaylarıni derledik.

Sevilla İnter maçı şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Sevilla - İnter maçı hangi kanalda?
21.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:16

Dünyanın gözünü diktiği UEFA Avrupa Ligi final maçı başladı. Tarihte kupayı en çok müzesine götüren kulüp Sevilla ve 10 yıl sonra Avrupa'da final gören Inter, Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Sevilla - İnter maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi?

SEVİLLA İNTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbol tutkunlarının beklediği Sevilla İnter UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz olarak beIN Sports'tan yayınlanıyor.

SEVİLLA - İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nin kritik maçı Sevilla - İnter karşılaşması 21 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde yer alan Köln Stadı'nda oynanıyor.

İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, De Jong

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

MAÇ SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

UEFA Başkanı Ceferin konu hakkında, ''Şu anda finalleri seyircili oynatabileceğimizi düşünmüyorum ama işler sürekli değişiyor. Şu anda umudum, bu turnuvaları oynayacağız. Seyirci ile ilgili henüz resmi bir karar vermedik, Temmuz başında bu kararı vereceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

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