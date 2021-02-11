Sevgililer Günü'ne özel 'alışveriş şenliği'

Her yıl heyecanla beklenen Sevgililer Günü'ne çok az kaldı.

Her yıl heyecanla beklenen Sevgililer Günü'ne çok az kaldı. Akmerkez, sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için 'Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği'ne ev sahipliği yaptığını duyurdu.

9 Şubat'ta başlayan 'Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği'nin 12 Şubat'a kadar Akmerkez etkinlik alanında olduğu duyuruldu. Etkinlikte ünlü markalar ve tasarımcıların sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için farklı kategorilerde hediye seçenekleri sunacağı bildirildi. Ayrıca Hande Kazanova, Akmerkez Instagram hesabı üzerinden yapacağı 'Hayaller, Gerçekler 2021'de Burçlar Aşktan Ne Bekler?' konulu canlı yayınla 2021'de burçların aşk hayatındaki beklentilerini ve birbirleriyle uyumunu yorumlayacak. 21.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek canlı yayında Kazanova, takipçilerinin de sorularını yanıtlayacak.

"TAKIDAN GİYİME, AKSESUARDAN TASARIMA BİRÇOK SEÇENEK VAR"

Akmerkez'de, Canan & İris Concept Events iş birliği ile düzenlenen 'Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği'nde takıdan giyime, aksesuardan tasarıma, dekoratif ürünlerden doğal kozmetik ürünlere kadar birçok butik markanın, tasarım tutkunlarıyla buluşacağı belirtildi.

Etkinliğin, 12 Şubat'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı