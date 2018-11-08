Sesob Başkanı Köksal'dan İlçe Oda Başkanlarına Ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, bazı ilçeleri ziyaret ederek oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal, Akıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadık Minnetoğlu, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanı Gökhan Helva, Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya ve Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Süleyman Şen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Esnaf teşkilatı olarak bir aile olduklarını, zaman zaman ziyaretler yaparak görüş alışverişinde bulunduklarını ve esnafların sorunlarını dinlediklerini belirten Köksal, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak 2018 yılı seçimle geçmiştir. Oda genel kurullarımızdan sonra birlik, federasyon ve konfederasyon seçimlerimizi tamamladık. Bizlere her zaman destek olan oda başkanlarımızı ve teşkilat mensuplarımızı ziyaret ederek hem sorunlarını dinliyoruz, hem de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koyulhisar esnaf ve sanatkarına güzel bir bina kazandıran oda başkanı Gökhan Helva'yı da tebrik eden Köksal, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.