Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi sona erdi
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Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi sona erdi

05.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:12
Serik Belediyespor'da Suat Kaya dönemi sona erdi

Serik Belediyespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Suat Kaya'nın sözleşmesi feshedilerek, yerine Engin Korukır getirildi.

Serik Belediyespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Suat Kaya'nın sözleşmesi feshedilerek, yerine Engin Korukır getirildi.

Serik Belediyespor'a Kırbıyık Holding'in forma sponsoru olmasının ardından teknik direktör Engin Korukır ile görevden alınarak, yerine Suat Kaya getirildi. Sonrasında Serik Belediyespor yönetim kurulu ile sponsor firma arasında anlaşmazlık çıkınca bir kez Suat Kaya'ya yönetim kurulu çalışma teklifi sundu. Kaya ise teklifi kabul etmedi. Takımla sözleşmesi olmasına rağmen iki resmi maçta idmanlara çıkmayan Kaya'nın gelmediği dönemlerde, Serik Belediyespor noter tespiti yaptırdı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Suat Kaya'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Yerine ise geçen sezon ikinci devre takımın başına getirilen Engin Korukır getirildi.

YÖNETİM 3 FUTBOLCUYU AFFETTİ

Serik Belediyespor yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 11 futbolcudan 3'ünü affetti. Kaptan Sinan Kalaycı, Murat Gürbüz Erol ile Cenk Kaplan'a, yönetim tarafından affedildikleri bildirildi. Serik Belediyespor, bu hafta sonu Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak. Deplasmanda 7 Şubat Pazar günü oynanacak maç, saat 13.00'te başlayacak.


- Serikantalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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