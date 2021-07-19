Serik Belediyespor Çınar Tarhan ve Burak Sürmeli ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Bucaspor'da top oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Sürmeli ile 2 yıllık, yine bonservisi Çaykur Rizespor'da bulunan, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşe'de kiralık oynayan ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren...

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Bucaspor'da top oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Sürmeli ile 2 yıllık, yine bonservisi Çaykur Rizespor'da bulunan, geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşe'de kiralık oynayan ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren orta saha Çınar Tarhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor Kulüp Binasında düzenlenen imza töreninde Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Burak Sürmeli, daha önce sırasıyla Darıca Gençlerbirliği, Ankara Demirspor ve Kırklarelispor, Çınar Tarhan ise daha önce sırasıyla, Karabükspor, Sarıyer, Ankara Demirspor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerinde forma giydi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı