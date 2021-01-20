Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
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Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var

20.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:42
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var

GAZİANTEP'e altyapıdaki yetenekli atletlerin gelişimine katkı sağlamak için Rusya'dan gelen antrenör Sergey Dementev, sporculara uygulamalı eğitim verdi.

GAZİANTEP'e altyapıdaki yetenekli atletlerin gelişimine katkı sağlamak için Rusya'dan gelen antrenör Sergey Dementev, sporculara uygulamalı eğitim verdi. Dementev, "Türkiye'de çok yetenekli sporcular var" dedi.

Olimpik yüzme havuzunun spor salonunda yapılan eğitime Rusya Atletizm Milli Takımı Sprint Koçu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Danışmanı Sergey Dementev'in yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Atletizm Federasyonu Sprint Altyapı Koordinatörü Ahmet Alibaş, antrenörler ve sporcular katıldı. Sergey Dementev, sprint ve engelli branşlarında genç atletlere 3 gün boyunca uygulamalı eğitim verdi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK YETENEKLİ SPORCULAR VAR"Gaziantep'te yetenekli gençlerle tanıştığını dile getiren Dementev, "Buraya gelişimdeki en önemli amaçlarımdan birisi koçlara ve atletlere elit bir seviyede bilgilerimi aktarmak. Koçlara ve atletlere yardım ederek onların en üst seviyede gelişmelerini sağlayarak uluslararası alanda başarı elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Burada birçok yetenekli kız ve erkek öğrenciler gördüm. Umuyorum ki bütün koçlara ve öğrencilere en iyi şekilde yardımcı olacağıma eminim. Gaziantep'te koçlar ve öğrenciler için çok önemli adımlar ve çok güzel imkanlar var. Atletizmle ilgili yöneticiler olsun başkanlar olsun hepsinin bu alanda çok büyük istekleri var. Gaziantep'in bu imkan ve azimle ileride çok üst seviyelerde ismini duyuracağını umut ediyorum" dedi."TÜRK ATLETİZMİNE YENİ GENÇLER KAZANDIRIYORUZ"Altyapıdaki sporcuların gelişimine katkı için Sergey Dementev'i kente davet ettiklerini söyleyen Atletizm Federasyonu Sprint Altyapı Koordinatörü Ahmet Alibaş ise şöyle konuştu: "Özellikle altyapıda Gaziantep bizim için çok büyük önem arz ediyor. Son yıllarda altyapıda yapılan geniş tabanlı çalışmalarla Türk atletizmine yeni gençlerimizi kazandırıyoruz. Biz de yeni yeteneklerin gelecekte daha elit sporcular olması ve daha doğru adımlar atmaları için onlara destek olmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı bazı çalışmalarımızı ötelemek durumunda kaldık. Bu çalışmaları daha uzun soluklu ve sık aralıklarla yapmayı hedefliyoruz. Pandemiden sonra eğitmenlerimiz yine bölgelerde alanlarında uzman olacak yeni antrenörlerimizle ortak çalışmalar yapacaklar. Amacımız ileride hem milli takımlarımızda kaliteli sporcular yetiştirebilmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Gaziantep bu yönden hem atletizm potansiyeli olarak hem de tesis açısından önde gelen illerimizden biri. Rusya'dan gelen hocamız şu anda sadece bir disiplinde eğitim veriyor. Hocamız sprint ve engelli koşularda tamamen teknik evrelerin geliştirilmesi, çocuklarda teknik eğitimin metotlanması ve çocuklardaki kuvvet antrenmanları ile ilgili eğitimler veriyor.""GAZİANTEP'TE ATLETİZM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ise teknik branşlara yönelmek istediklerini belirtti ve şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak atletizm antrenörlerimizin yüzde 90'ı mesafe orijinli antrenörlerimizdir. İlimizin atletizm potansiyelinin çok yüksek olması sebebiyle biraz daha teknik branşlara yönelmek istedik. Bundan dolayı Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ile konuyu istişare ettiğimizde çok olumlu buldular ve Sergey hocayı Gaziantep'e göndermek istediklerini söylediler. Biz de hocamızı Gaziantep'te misafir etmekten onur duyduk. Burada yaklaşık on gün genç antrenör arkadaşlarımıza seminer verildi. Teknik branşlarda biraz daha gelişimi ön plana alırsak Gaziantep olarak atletizmde Türkiye'nin en önde şehirlerinden biri olmak adına adım atmış olacağız."

- Gaziantep
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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