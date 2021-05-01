Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi

Beşiktaş zor geçmesi beklenen Hatayspor maçından 7-0'lık skorla galip ayrılırken şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, "Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor'u 7-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tarihi zaferi değerlendiren Yalçın, maçın skorunun fantastik olduğunu vurgularken önümüzdeki hafta Galatasaray karşılaşmasının sonunda şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirtti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"OYUNU ÇOK ERKEN BİTİRDİK"

"Kazanmak çok önemliydi. Bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyordu bizim için. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Ligde iyi yerdeler. Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu. Oyuncularım isteği, arzuları, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları çok önemli bir etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz.

"5 PUANLIK BİR AVANTAJ VAR"

Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Şİmdi 1 hafta dinleneceğiz ve inşallah mutlu sona ulacağız. 5 puanlık bir avantaj var. 4 puan bize yetiyor. İnşallah 4 puan alabiliriz. Gökhan ve Aboubakar geri dönecek belki. 3 oyuncumuz dışarıda kalacak. Haftayı iyi değerlendireceğiz. 3 lig 1 kupa maçı var. Çok büyük zorluklar aştık. Hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandıracağız inşallah.

"BİZ DE İNSANIZ"

Nkoudou'nun durumu gelecek hafta belli olur herhalde. MR çekilecek. Şimdi söylemek erken. Bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. İçimizdekini tutamıyoruz bazen. Sonuçta biz de insanız.

"İNŞALLAH FİNALİ, O MUTLULUĞU YAŞARIZ"

Türkiye'deki en zor işi biz, teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın karşılığı çok fazla oluyor. Hiç kimsenin işi kolay değil. Bu sene pandemiden önce başladık. 1 senedir seyircisiz oynuyoruz maçları. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. İnşallah finali, o mutluluğu yaşarız."