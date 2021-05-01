Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi

Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş zor geçmesi beklenen Hatayspor maçından 7-0'lık skorla galip ayrılırken şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, "Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor'u 7-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tarihi zaferi değerlendiren Yalçın, maçın skorunun fantastik olduğunu vurgularken önümüzdeki hafta Galatasaray karşılaşmasının sonunda şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirtti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"OYUNU ÇOK ERKEN BİTİRDİK"

"Kazanmak çok önemliydi. Bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyordu bizim için. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Ligde iyi yerdeler. Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu. Oyuncularım isteği, arzuları, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları çok önemli bir etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz.

"5 PUANLIK BİR AVANTAJ VAR"

Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Şİmdi 1 hafta dinleneceğiz ve inşallah mutlu sona ulacağız. 5 puanlık bir avantaj var. 4 puan bize yetiyor. İnşallah 4 puan alabiliriz. Gökhan ve Aboubakar geri dönecek belki. 3 oyuncumuz dışarıda kalacak. Haftayı iyi değerlendireceğiz. 3 lig 1 kupa maçı var. Çok büyük zorluklar aştık. Hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandıracağız inşallah.

"BİZ DE İNSANIZ"

Nkoudou'nun durumu gelecek hafta belli olur herhalde. MR çekilecek. Şimdi söylemek erken. Bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. İçimizdekini tutamıyoruz bazen. Sonuçta biz de insanız.

"İNŞALLAH FİNALİ, O MUTLULUĞU YAŞARIZ"

Türkiye'deki en zor işi biz, teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın karşılığı çok fazla oluyor. Hiç kimsenin işi kolay değil. Bu sene pandemiden önce başladık. 1 senedir seyircisiz oynuyoruz maçları. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. İnşallah finali, o mutluluğu yaşarız."

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Meral Kaplan Demet Akalın Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:46:21. #1.15#

title