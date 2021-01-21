Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?
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Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?

21.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmada ceza sahasında ısınmaya izin verilmediğini söyledi ve "Ceza alanı içini UEFA izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz? Nasıl bir mantık bu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük ile oynanan maç öncesi ilginç bir olaya dikkat çekti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Stadyum güzel, zemin çok güzel. Kulübeler çok uzak. Sahanın da çok altında. Çok mantıksız olmuş bence." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?

"NASIL BİR MANTIK BU?"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ceza alanının yıpranmaması için burada ısınmaları yasakladığını belirten Sergen Yalçın, "Kaleciler nerede ısınıyorlar, bir bakın. Ceza alanı içini UEFA izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz? Anlayamadım mantığını. Nasıl bir mantık bu?" dedi.

Beşiktaş'ın genç hocası, "Türkiye Ligi maçı oynanıyor ama biz ceza alanını kullanamıyoruz. Anlayamadım ben bunu." diyerek sözlerini kullandı.

NOT:Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?
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