Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile oyunculuğun ardından teknik direktör olarak da Beşiktaş Kulübü'nün tarihine geçen Sergen Yalçın'ın, şimdi de Ukraynalı aşkı gündemde. Yalçın'ın, 22 yaşındaki sevgilisi kısa sürede Lisaveti Karibskaya koyu Beşiktaş taraftarı oldu. Sergen Yalçın'ın zaferlerinde duygusal paylaşımlar yapan 22 yaşındaki Ukraynalı model, dün akşamki şampiyonluk kutlamasından da madalyalı bir hikaye paylaştı.