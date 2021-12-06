Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz

"Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek beş veya altı farklı oyuncuyu kullanmayı düşünüyoruz"

" Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu"

Can Bozdoğan : Güzel bir performans sergilemek istiyoruz

İSTANBUL,- Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'u konuğu olacak. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubu puansız tamamlamak istemediklerini dile getiren Sergen Yalçın, "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Turnuva bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı. Daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyorduk. Sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla oynamak durumunda kaldık. Ciddi bir tecrübe kazandık. Bu seviyede oynamak için nasıl bir plan ve program yapılması konusunda ciddi tecrübe elde ettik. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. Bu açıdan bizim için önemli bir maç. İnşallah yarın güzel bir müsabaka olur" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'un tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çeken Can Bozdoğan, "Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı oynayacağız. Dortmund'a karşı güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Borussia Dortmund, hücumlara çok çabuk çıkabilen tehlikeli bir takım. Agresif olmalıyız. Onları oynatmamalıyız. Bunları yapabilirsek iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.