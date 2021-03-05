Sergen Yalçın Ghezzal'in takımda kalmasını istedi, yönetim Leicester'la görüşmelere başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sergen Yalçın Ghezzal'in takımda kalmasını istedi, yönetim Leicester'la görüşmelere başladı

05.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:59

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Leicester City'nin 6 milyon euro istediği Rachid Ghezzal için yönetime "Takımda kalmasını istiyorum" talebinde bulundu. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle görüşmelere görüşmelere başladı ve 3 milyon euro ödeyebileceğini iletti.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın bu talebini yönetime iletti.

LEICESTER İLE YİNE TEMAS KURULDU

Leicester City daha önce Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'tan 6 milyon euro istemişti. Ancak İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin, Rachid Ghezzal'ın menajeri Evans ile temas kurdu ve pazarlık etmeye hazır olduklarını iletti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Evans da bunun üzerine oyuncusuna düşüncelerini sordu. Ghezzal'ın "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" yanıtı üzerine menajeri, İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin'i arayarak "Beşiktaş'ın teklifi ciddi, oyuncum da orada kalmayı istiyor. Son rakamınız nedir?" diye sordu.

LEICESTER 4 MİLYONA İNDİ

Ada temsilcisinden 4 milyon euro'ya kadar inebiliriz yanıtını alan menajer Evans, hemen siyah-beyazlıları rakamı bildirdi.

"EN FAZLA 3 VEREBİLİRİZ"

Siyah-beyazlı yöneticiler ise Leicester ile temas kurarak "Rachid Ghezzal'i istiyoruz ama en fazla 3 milyon euro verebiliriz" dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar haftaya da devam edecek.

(Fotomaç)

Sergen Yalçın Ghezzal'in takımda kalmasını istedi, yönetim Leicester'la görüşmelere başladı
Haber Yorumları (2)
ŞAMPİYON FENER: Fenerim 9 milyona bitirir bu transferi biz istedimmi alırık
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
GECELERİN YARGICI: SİZ ALIRSINIZ FUTBOLCU OYNAMAZ YATAR. BİZ YENİSİNİ ALIR SENEYE SİZE Bİ 9 A DAHA KAKALARIZ :)
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın Ghezzal'in takımda kalmasını istedi, yönetim Leicester'la görüşmelere başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:02:27. #1.15#
title