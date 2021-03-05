Sergen Yalçın Ghezzal'in takımda kalmasını istedi, yönetim Leicester'la görüşmelere başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Leicester City'nin 6 milyon euro istediği Rachid Ghezzal için yönetime "Takımda kalmasını istiyorum" talebinde bulundu. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle görüşmelere görüşmelere başladı ve 3 milyon euro ödeyebileceğini iletti.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın performansından çok memnun kalan ve Cezayirli yıldızı seneye de takımda görmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın bu talebini yönetime iletti.

LEICESTER İLE YİNE TEMAS KURULDU

Leicester City daha önce Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'tan 6 milyon euro istemişti. Ancak İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin, Rachid Ghezzal'ın menajeri Evans ile temas kurdu ve pazarlık etmeye hazır olduklarını iletti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Evans da bunun üzerine oyuncusuna düşüncelerini sordu. Ghezzal'ın "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" yanıtı üzerine menajeri, İngiliz ekibinin sportif direktörü Jon Rudkin'i arayarak "Beşiktaş'ın teklifi ciddi, oyuncum da orada kalmayı istiyor. Son rakamınız nedir?" diye sordu.

LEICESTER 4 MİLYONA İNDİ

Ada temsilcisinden 4 milyon euro'ya kadar inebiliriz yanıtını alan menajer Evans, hemen siyah-beyazlıları rakamı bildirdi.

"EN FAZLA 3 VEREBİLİRİZ"

Siyah-beyazlı yöneticiler ise Leicester ile temas kurarak "Rachid Ghezzal'i istiyoruz ama en fazla 3 milyon euro verebiliriz" dedi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar haftaya da devam edecek.

(Fotomaç)