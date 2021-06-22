Sergen Yalçın gemileri yaktı, yönetim arayışa başladı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için yapılan görüşmeler sonuca varamadı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için yapılan görüşmeler sonuca varamadı. 19 Haziran'da yapılan görüşmeler, iplerin kopmasına neden oldu. Bugün yapılacak olan son temasların ardından durum netleşecek.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı yaptığı görüşmelerin ardından gemileri yaktı ve göreve devam etmeyeceğini ifade etti. 1 aydır yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Beşiktaş efsanesiyle yeni sözleşme imzalanmasını beklerken, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyadan tepkilerini gösterdi. Sergen Yalçın'ın takımın başında kalmasını isteyen siyah-beyazlılar, yönetime de istifa çağrısında bulundu.

19 Haziran'da ipler koptu

Sezonun bitmesiyle birlikte Asbaşkan Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için kısa bir görüşme yaptı. Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye başladı. Ardından yapılan görüşmelerde yönetim teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletti. Yıllık ücret konusunda pazarlıklar başlarken, orta yolun bulunması için aradaki fiyat farkı da kapandı. Sergen Yalçın'ın ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat olurken, Beşiktaş Yönetimi ise yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Daha sonra ise teklif 20 milyon TL'ye çıktı. Aradaki uçurumun kaybolmasıyla taraflar masaya oturmaya karar verirken, ipler 19 Haziran'da koptu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, hocaya teklifini iletti. Yalçın da talebini aktardı ancak orta yol bulunamadı ve yapılan görüşmede herhangi bir sonuç çıkmazken, konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.

"Transferde tam yetki verilemez"

Sergen Yalçın'ın transfer konusunda 'tam yetki' istemesi de yönetimin kabul etmediği bir diğer nokta oldu. Geçtiğimiz sezon başında Yalçın'ın istediği N'Sakala ve Welinton alınırken, Nazım Sangare ve diğer transfer talepleri ise kabul görmemişti. Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu konuya yönetim karşı çıktı. Yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşülmesi ancak yetkinin yönetimde olması kararlaştırıldı. Yaşananların ardından konu Yalçın'a iletilirken, taraflar 21 Haziran'daki görüşmeyi bekledi. Dün yapılan görüşmelerin ardından Sergen Yalçın'a yıllık 25 milyon TL teklif edildi. Ancak Sergen Yalçın yeni kontratı kabul etmedi ve sorunun para olmadığını ifade etti. Yeni sözleşme konusu bu noktada tıkanırken, Sergen Yalçın gece geç saatlerde anlaşmayı imzalamayacağını ve çalışmayacağını ifade etti. Bugün yapılacak olan son görüşmelerle birlikte durum netleşecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin bittiği konuşulurken, yönetim 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenman öncesinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı