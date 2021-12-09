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Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! Başkan ne yaptıysa tutamadı

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İstifası kabul edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eşyalarını toplayıp tesislerden ayrıldı. Takımı yardımcısı Murat Şahin çalıştırıyor. Başkan Çebi, Yalçın'la yaptığı görüşmede göreve devam etmesini istedi ancak ısrar sonrası "Yolun açık olsun hocam" dedi. İşte yaşananlar.

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın dönemi kapandı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan peş peşe sonuçlar Yalçın'ı istifaya sürükledi. Giresun maçından sonra istifası kabul edilmeyen Yalçın'ın ısrarı karşısında Başkan Çebi çaresiz kaldı.

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"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYORUM"

Fanatik'teki habere göre Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Her maç sırat köprüsünden geçiyorum.Bu gruba verecek bir şeyim, diyecek sözüm kalmadı. Her türlü saha ve psikolojik çalışmayı yaptık. Sahaya çıkınca tam tersi görüntüler oldu. Bizim de anlam veremediğimiz, içinden çıkamadığımız durum bu. Olur olmaz kişiler atıp tutuyorlar. Ben Beşiktaş'ın içinden geldim. Kulübün önünü açma adına devam etmek istemiyorum" dedi.

"KALMANIZI BEKLİYORDUM"

Başkan Çebi de, "Karar senin ve ekibinin. Ben takımı düşündüğünüz yerden kaldırmanızı bekliyordum. İnancım var. Hala var. Madem siz ayrılığı öne koydunuz herkes için hayırlı olsun" ifadeleriyle hocayı uğurladı.

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