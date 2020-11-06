Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor

06.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen Gaziantep maçı sonrası oyuncularının performansını eleştirdi. Yalçın, "Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün" dedi.

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçındaki 3-1'lik yenilginin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçı değerleniren tecrübeli teknik adam, "Geçen haftaki oyundan sonra bu maçtaki performans olmadı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün" diye konuştu.

Yalçın, "Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi. Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASİT GOL YİYORUZ"

Montero ve Ersin'i açık şekilde eleştiren deneyimli hoca, "Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar. Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI KART MOTİVASYONU DÜŞÜRDÜ"

Kırmızı kartın ardından oyundan düştüklerini aktaran Sergen Hoca, "Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçma sapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın" dedi.

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Timur Selçuk Burak Özçivit
Spor Can Bartu Okan Buruk Eddie Newton Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 23:17:26. #1.14#
title