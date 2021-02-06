Sergen Yalçın, 2 maçtır yaşanan kayıplar sonrası adaklık kurban kesecek
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Sergen Yalçın, 2 maçtır yaşanan kayıplar sonrası adaklık kurban kesecek

06.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 maçta yaşanan 5 puanlık kayıp sonrası beklenmeyen bir hamle yapmaya karar verdi. Başarılı teknik adam, üzerlerindeki şanssızlığı kırmak için Eyüp Sultan'a giderek adaklık kurban kesecek.

Son 2 maçında 5 puan yitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuların moral ve motivasyonlarının çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette takımın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle adaklık kurban keseceğini belirten başarılı teknik adam, "Antalya karşısında bol gollü galibiyeti kaçırdık. Şanssızdık. Önümüzdeki hafta futbolculuk yaşamımızda yaptığımız gibi şanssızlığımızı kırmak için Eyüp Sultan'a gidip adaklık kurban keseceğim. Herkes transfere takmış. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunum. Başaracağız. Forvette bireysel hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Kontralar ve ataklardan final vuruşları çıkarmalıyız. Konya başlangıç olacak ve inşallah teknik olarak taraftarlarımıza iyi futbol izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN SAHAYA İNİYOR

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un karantina dönemi yarın sona eriyor. Kondisyoner Stefano, "Cenk ile telefonda görüştüm. Fizik ve performans olarak hazır olduğunu belirtti. Pazartesi günü idmanlara katılarak performansını arttıracak özel çalışmalar yaptıracağım" dedi.

(Hürriyet)

Sergen Yalçın, 2 maçtır yaşanan kayıplar sonrası adaklık kurban kesecek
Haber Yorumları (3)
ADANA: Sergen sıyırmış
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KARTAL: Mum yaksa hoşunuza giderdi,bırakın insanları istedikleri gibi inansınlar yaşasınlar, özgürlük dediğin şey tamda bu işte
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BJK: Allah kabul etsin hocam ne de güzel düşünmüşsün Rabbim yardımcımız olsun (amin)
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